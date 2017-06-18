Антонио Рюдигер: В недооценке сборной Германии заключается ее главное преимущество
Источник: OmnisportКомментарии
Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер заявил, что отсутствие многих основных игроков даст преимущество немецкой команде.
«Я с нетерпением нашего матча на Кубке конфедераций, поскольку прошлый сезон у меня не задался, а это – отличный шанс показать себя. У нас сложная группа, все три команды очень физически сильные. У нас отсутствует ряд игроков основного состава? Ничего страшного, пусть нас будут недооценивать, это сыграет нам на руку», - цитирует Рюдигера Omnisport.
Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Матч
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически