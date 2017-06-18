Джанни Инфантино: Миру нужен сильный российский футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о развитии российского футбола.

- Я чувствую себя в России, в Петербурге как дома. Я проведу здесь еще много времени, чтобы организовать в России лучший чемпионат мира.

Открытие Кубка конфедерации прошло великолепно, поздравляю всех в России с этим. Этот турнир изменит весь российский футбол, а это важно не только стране, но и всему футбольному миру. В ближайший год все будут наблюдать за Россией. Мир нуждается в сильном российском футболе, - передает слова Инфантино корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с конференции РФС.

Напомним, Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций-2017 в Петербурге, в котором сборная России обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0.