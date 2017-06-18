Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Камерун- : -Чили
Волейбол  Россия- : -Иран
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джанни Инфантино: Стадион в Петербурге производит отличное впечатление. Как и другие арены в России

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил готовность российских стадионов к крупным турнирам.

- Хочу отметить уровень подготовки российских стадионов. Арена в Петербурге производит отличное впечатление, другие стадионы Кубка конфедераций и чемпионата мира тоже, - передает слова Инфантино корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с конференции РФС.

Напомним, Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций-2017 в Петербурге, в котором сборная России обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Глушаков: На Евро полгола, теперь здесь. Коллекция!Денис Глушаков: На Евро полгола, теперь здесь. Коллекция!Полузащитник сборной России Денис Глушаков, который сделал победный гол в матче открытия Кубка конфедераций, рассказал о деталях эпизода.Игорь Албин: Стадион «Санкт-Петербург» способен принимать матчи мирового уровняВице-губернатор Петербурга Игорь Албин поделился мнением о матче Россия – Новая Зеландия (2:0) и стадионе «Санкт-Петербург».Виталий Мутко: Передал игрокам поздравления от ПутинаВиталий Мутко: Передал игрокам поздравления от ПутинаПрезидент РФС после победы над Новой Зеландией – о шансах сборной на Кубке конфедераций и проблемах стадиона в Петербурге.Станислав Черчесов: У меня теперь будет совершенно особое отношение стадиону в ПетербургеГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Россия – Новая Зеландия. Матч посетили более 50 тысяч зрителейНа матче-открытии Кубка конфедераций, который проходит на стадионе «Санкт-Петербург» присутствует 50 тысяч 251 зритель.Полоз, Миранчук и игра в бир-понг. Как болельщики развлекались перед стартом ККПолоз, Миранчук и игра в бир-понг. Как болельщики развлекались перед стартом ККФутбольное караоке, метание мячиков в пивные стаканы и спокойный проход – перед матчем-открытия Кубка конфедераций было спокойно и весело.Евгений Ловчев: Не ударит ли Питер в грязь лицом?Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев – о главной арене Кубка конфедераций, стадионе «Санкт-Петербург».Построили два стадиона и мост. Как Петербург подготовился к Кубку конфедерацийПостроили два стадиона и мост. Как Петербург подготовился к Кубку конфедерацийВ субботу Петербург примет матч открытия Кубка конфедераций. «Советский спорт» рассказывает, почему турнир сделал город гораздо лучше.Лопырева будет участвовать в церемонии открытия Кубка конфедерацийОбладательница титула «Мисс Россия-2003», посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поделилась ожиданиями от участия в церемонии открытия Кубка конфедераций, которая состоится в Санкт-Петербурге 17 июня.«Президент о нас говорит – мы не безразличны!» Черчесов – о матче открытия КК«Президент о нас говорит – мы не безразличны!» Черчесов – о матче открытия ККГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов – о предстоящем матче-открытия, возможной игре с Бразилией и словах Путина о сборной.Станислав Черчесов: Вышел на поле в Петербурге в кроссовках – не повредил. Посмотрим, что будет при игре в бутсахГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о состоянии газона на арене «Санкт-Петербург».«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языках«Сигнал ужаса не подтвердился». Россия защищалась, Мутко говорил на трех языкахЖурналисты прессовали по поводу нарушений прав рабочих в России, а Виталий Мутко, кроме ответов на русском, подключил испанский и английскийВиталий Мутко: Через три месяца центральная часть газона в Петербурге будет в идеальном состоянии, а северная и южная нетВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Виталий Мутко: На освоение стадиона в Петербурге потребуется пара летВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».Вариант положить искусственный газон в Петербурге не рассматривалсяВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о газоне на стадионе «Санкт-Петербург».России показали «красную карточку». В чем опять обвиняют нашу страну перед ЧМ?России показали «красную карточку». В чем опять обвиняют нашу страну перед ЧМ?Доклад о нарушении прав людей на стройке объектов к ЧМ-2018 опубликовала организация, штаб-квартира которой находится в СШАКомитет по строительству Петербурга подал новый иск к бывшему генподрядчику стадиона «Санкт-Петербург»Комитет по строительству Петербурга подал иск к бывшему генподрядчику стадиона «Санкт-Петербург» компании «Трансстрой-СПб» на сумму 289,5 миллионов рублей.Убедитесь, что позора на матче открытия Кубка конфедераций не будетУбедитесь, что позора на матче открытия Кубка конфедераций не будетПоле стадиона в Петербурге все-таки в норме: оно зеленое, и в нем нет дачных ковриков.Марко ван Бастен: В Петербурге замечательный стадион, хотел бы сыграть на немТехнический директор ФИФА Марко ван Бастен поделился впечатлениями от стадиона «Санкт-Петербург», на котором пройдут матчи Кубка конфедераций-2017.Петербургское метро продлит работу в дни матчей ККВ дни проведения матчей Кубка конфедераций метро Петербурга будет работать до 1:30, сообщает пресс-служба метрополитена.
Футбол
Алексей Сорокин: Поздравляю сборную России с блестящей победой
Футбол
Джанни Инфантино: Миру нужен сильный российский футбол
Футбол
Евгений Гинер: Головину не стоит переходить в средний иностранный клуб
Футбол
Россия – Новая Зеландия: Самедов чаще всех навешивал, а Джикия вступал в единоборства
все новости
Стадион на Крестовском острове
Стадион на Крестовском островекалендарьстатистика