Джанни Инфантино: Стадион в Петербурге производит отличное впечатление. Как и другие арены в России

Президент ФИФА Джанни Инфантино оценил готовность российских стадионов к крупным турнирам.

- Хочу отметить уровень подготовки российских стадионов. Арена в Петербурге производит отличное впечатление, другие стадионы Кубка конфедераций и чемпионата мира тоже, - передает слова Инфантино корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с конференции РФС.

Напомним, Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций-2017 в Петербурге, в котором сборная России обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0.