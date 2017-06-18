Стивен Джеррард: Клопп добьется успеха с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард выразил мнение, что мерсисайдцы добьются успеха с Клоппом.

«У команды просто фантастический тренер у руля. «Ливерпуль» все ближе к большим успехам. Посмотрите статистику матчей с клубами из верхней части таблицы, «Ливерпуль» набрал больше всего очков. Видно, что команда понимает, над чем нужно работать, прежде всего – удачные матчи с аутсайдерами, командами, которые запираются в обороне с первых минут. Я уверен, что «Ливерпуль» движется вперед и успех для Клоппа неизбежен», - цитирует Джеррарда Goal.

Напомним, в прошедшем сезоне «Ливерпуль» занял четвертое место в чемпионате Англии и получил путевку в Лигу чемпионов.