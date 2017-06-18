Представитель УЕФА Лакович: Если сборная России продолжит играть на таком уровне, ей можно будет гордиться
Директор департамента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Зоран Лакович поделился мнением о развитии футбола в России и открытии Кубка конфедераций.
- УЕФА и РФС связывают теплые отношения: между президентами Мутко и Чефериным, администрациями РФС и УЕФА. УЕФА будет поддерживать Россию в достижении ваших целей по развитию футбола. Европейский футбол не сможет похвастаться своей мощью, не сможет быть сильным, если российский футбол не будет сильным.
На открытии Кубка конфедераций я стал свидетелем того, как 50 тысяч болельщиков на прекрасном новом стадионе ликовали. Люди горды и счастливы показать прекрасную Россию и ее гостеприимство. Я думаю, что это прекрасная и положительная атмосфера будет царить на всех стадионах где будут проходить матчи Кубка конфедераций. Мы все осознаем, что позади у российского футбола богатейшая история, но важнейшие моменты еще настанут. Поздравляю Черчесова и его молодую, талантливую команду. Если они продолжат играть на таком же уровне, россияне смогут гордиться ими, - сказал Лакович на Внеочередной конференции РФС.