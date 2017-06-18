Алексей Сорокин: Поздравляю сборную России с блестящей победой

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился впечатлениями от старта Кубка конфедераций в России.

- Поздравляю нашу сборную и главного тренера Станислава Черчесова с блестящей победой в первом матче Кубка конфедераций. Пока мы продали около 65 процентов билетов, продажи еще продолжаются, - сказал Сорокин на Внеочередной конференции РФС в Петербурге.

Напомним, Кубок конфедерации проходит в России с 17 июня по 2 июля. В первом матче сборная России обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0.