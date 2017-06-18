Ричард Джефферсон: Не знаю, продолжу ли я карьеру

Форвард «Кливленд Кавальерс» Ричард Джефферсон заявил, что пока не знает, продолжит ли он карьеру.

«Пока еще не решил, стоит ли играть в следующем сезоне. Наверное, буду играть, если будем шанс поквитаться с «Уорриорз» за поражение в финале. Играют свою роль болельщики, их поддержка невероятна», - цитирует Джефферсона The Score.

В прошедшем сезоне в среднем за 20 минут на паркете Джефферсон набирал 6 очков и делал 2 подбора.