Система идентификации болельщиков успешно прошла тест на матче открытия Кубка конфедераций
Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил о положительной оценке работы системы персонального контроля доступа болельщиков на стадион.
- Система идентификации болельщиков успешно прошла тест на матче открытия Кубка конфедераций, - отметил Сорокин на конференции РФС.
Напомним, система доступа на стадион по Паспорту болельщика начала действовать с матча открытия Кубка конфедераций, который прошел 17 июня на стадионе в Петербурге.
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