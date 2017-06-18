Виталий Мутко: Начинайте в Ульяновске подготовку к ЧМ. Если голландцы будут – марихуанки завезите

Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.



– Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018. Ну, а вы начинайте подготовку. Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом сами понимаете - команды сами ориентируются, – сказал Мутко на внеочередной конференции РФС.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Также в России будет 64 тренировочные базы для команд-участница. В том числе в Ульяновской области.

В 2017 году Россия в четырех городах принимает Кубок конфедераций. В матче открытия турнира сборная России обыграла Новую Зеландию со счетом 2:0.