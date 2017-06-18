Евгений Гинер: Уверен, что Тошич останется в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил уверенность, что полузащитник Зоран Тошич останется в команде.

«Тошич присоединится к команде на сборе 20 июня. Я практически уверен в том, что Зоран начнет следующий сезон в составе ЦСКА, что он никуда не уйдет. Вопрос в том, что ему сейчас из-за матчей сборной надо дать побольше отдохнуть, как и положено. Во-вторых, ему нужно подлечиться, потому что с возрастом травм становится больше, как и у любого другого спортсмена», - цитирует Гинера ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Тошичу турецкого «Галатасарая».

Действующий контракт Тошича рассчитан до 30 июня.

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