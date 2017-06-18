Алексея Смертина и Алексея Сорокина избрали в Исполком РФС

Комиссара по борьбе с расизмом Алексея Смертина и генерального директора Оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина доизбрали в состав Исполкома РФС.

На Внеочередной конференции РФС В Петербурге делегаты проголосовали за избрание Смертина и Сорокина в Исполком РФС. Оба претендента выбраны большинством голосов.

Также в исполком выбрали председателя РФС по маркетингу Дениса Соловьева.

«Советский спорт» поздравляет новых членов Исполкома с назначением.