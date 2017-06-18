Джанни Инфантино: Матч-открытие Кубка конфедераций был отличным

Президент ФИФА Джанни Инфантино после посещения внеочередной конференции РФС поделился впечатлениями от матча-открытия Кубка конфедерации Россия - Новая Зеландия.

- Отличная игра, отличное открытие. Мне все понравилось, - передает слова Инфантино корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

На остальные вопросы глава ФИФА не ответил, так как торопился на самолет в Казань, где сегодня пройдет матч Кубка конфедераций Португалия - Мексика.

Напомним, в первом матче турнира сборная России победила новозеландцев со счетом 2:0. Игра проходила на стадионе «Санкт-Петербург».