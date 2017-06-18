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Леброн Джеймс: Только Шакил и Иисус смогут забить через меня в «краске»

Источник:  SLAM OnlineКомментарии

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс в шутливой манере прокомментировал свои способности игры в защите под кольцом.

«Только трое могут забить через меня в «краске». Так, первый тут Шакил О’Нил в молодости, второй Иисус Христос. Третий? А кто третий? Их всего два, только Шак и Иисус», - цитирует Джеймса SLAM Online.

В прошедшем сезоне Джеймс в среднем за 38 минут на паркете набирал 26 очков, отдавал 9 передач и делал восемь подборов.

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