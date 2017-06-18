Долг РФС на конец 2016-го составлял 367 млн рублей, организация рассчитывает закрыть его в течение года

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о долгах организации и когда планируется их погасить.

- Все наши партнеры - это их консолидированная позиция - просили избрать одного представителя спонсоров в состав исполкома и создать комитет по маркетингу. Мы стараемся держать вас в курсе. Мы с вами утверждали бюджет. Этот год еще будет очень сложным. На конец прошлого года наша кредиторская задолженность - 367 миллионов рублей.

Если все благополучно сложится, мы должны выйти в ноль на конец года. Когда будем утверждать бюджет на следующий год, рассчитываем выйти в ноль и направлять больше денег на развитие футбола. Это наследие, которые мы, к сожалению, себе позволили. Кто бы что красиво ни говорил, баланс - штука серьезная. Если долги есть, то они есть. У нас огромные планы по продвижению, маркетингу. Мы рассчитываем на этот комитет, - сказал Мутко на внеочередной конференции РФС.