Стив Керр: Я идиот, потому что не сказал про Карри в своей речи

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр посетовал на себя за что, что забыл назвать разыгрывающего Стивена Карри в своей речи на чемпионском параде.

«Я настоящий идиот. Как можно было забыть Карри? Настоящий провал, мне нужно было вновь подойти к микрофону и произнести это имя. Стивен – ключевой элемент нашей команды, все основано на нем. У него самый большой вклад в нашу победу, а я его даже не поблагодарил», - цитирует Керра Mercury News.

В прошедшем сезоне Карри в среднем за матч набирал 25 очков, делал семь результативных передач и собирал пять подборов.