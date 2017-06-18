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Вячеслав Быков: В КХЛ нет полноценной конкуренции

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением о проблемах Континентальной хоккейной лиги.

- Я не оторван от родины. Я каждый год бываю в России. Я в курсе всего того, что происходит в России. Встречаюсь и с тренерами, и с представителями других профессий. Есть много параллелей хоккея с другими видами деятельности. То есть, я веду достаточно активный образ жизни и без общения в Швейцарии не пропадаю.

Для целостного развития нам надо переходить от слов к делу. У нас очень много слов, а дела мало. В первую очередь нам надо навести порядок в детско-юношеском спорте. Мы прикрываемся какими-то результатами юношеской сборной, молодежной. А надо повышать общее качество, вкладывать средства, инновации, новые технологии и методики в развитие. Мы должны привносить в российский хоккей всё больше и больше новизны и опять же создавать везде конкуренцию.

В КХЛ полноценной конкуренции нет. Почему? Мы недостаточно отладили всю структуру, вертикаль. Самый главный источник конкуренции мы не создали. Это фарм-клубы. Они должны быть более легализованными. У нас нет чемпионата фарм-клубов, а это проблема. Из-за отсутствия фарм-клубов у нас и нет конкуренции, - рассказал Быков.

Напомним, Вячеслав Быков дважды приводил сборную России к победам на чемпионатах мира.

В КХЛ он работал с ЦСКА, «Салаватом Юлаевым» и СКА.




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