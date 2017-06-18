Латвийский нападающий Эдуард Вишняковс прибыл на просмотр в «СКА-Хабаровск», сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Вишняковс играл в польском «Рухе», где в пятнадцати матчах забил один гол. Также в активе нападающего 14 матчей за сборную Латвии.

Напоминаем, что отношения с хабаровским клубом продлили четверо игроков: вратарь Александр Криворучко, защитник Исмаил Эдиев, игроки средней линии – Денис Дедечко и Николай Калинский.

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