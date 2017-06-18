Виталий Мутко – одному из подчиненных: Засрали мозги всей стране
Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о работе Александра Заркова.- Есть такой деятель российского футбола - Александр Зарков. Он здесь, нет? Посмотрите на него, 50 лет работает, но нихрена не сделано. Я читал, что Зарков понаписал в докладе президенту стратегии развития футбола, пришлось самому править все это. Он хотел создать всероссийский центр развития футбола. Я пытался понять, что это такое? Какая-то методическая работа... Бредятина какая-то. Засрали мозги всей стране. Центр развития футбола страны - это региональная федерация. Она и должна заниматься развитием футбола и популяризацией. Надо создать ей программу развития и финансового обеспечения, - сказал Мутко на внеочередной конференции РФС.
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