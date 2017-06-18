Никита Симонян: Игра против Роналду будет проверкой для обороны сборной России

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян выразил мнение, что игра с командой Португалии станет проверкой для линии обороны сборной России.

«Не дать Роналду забить - будет отличной проверкой для наших защитников. Нужно попытаться справиться с ним. Роналду может 20-30 минут стоять, а потом выйти на ударную позицию и забить, с ним нужно быть крайне внимательным. Безусловно, нашей команде будет очень интересно сыграть против столь сильного соперника, она приобретет важный опыт. Но сборная Португалии - это не только Роналду, там есть и другие замечательные игроки» - цитирует Симоняна ТАСС.

Напомним, в первом матче Кубка конфедераций сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.