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Гильермо Ригондо: Мне надоело, что меня называют скучным боксером

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира по версии WBA Super Гильермо Ригондо прокомментировал победу нокаутом над Мозесом Флоресом.

«Это парень – очень храбрый, у него было больше смелости, чем у других. В конце первого раунда мы оба проводили красивые комбинации, но мои удары были точнее и сильнее.

Теперь давайте мне следующего соперника, я готов вообще к любому. Я устал от разговоров, что я скучно боксирую, дайте мне любого боксера и я покажу, что такое шоу», - цитирует Ригондо BoxingScene.

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