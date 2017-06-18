Григорий Иванов: Если от «Зенита» поступит предложение, будем отталкиваться от интересов Ильина

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном переходе Владимира Ильина в «Зенит».

- «Зенит» не выходил на нас с предложением по Ильину. У «Зенита» достаточно нападающих, поэтому Володе лучше играть в «Урале», чем сидеть на лавке в «Зените». Если поступит предложение, будем отталкиваться от интересов игрока. Но мне кажется, что Ильин нужнее «Уралу», чем «Зениту», - приводит слова Иванова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что петербургский клуб вернет воспитанников в команду. В летнее трансферное окно в команду уже вернулись Денис Терентьев, Далер Кузяев и Дмитрий Богаев.

Владимир Ильин в прошлом сезоне провел за «Урал» 12 матчей и забил 4 мяча.