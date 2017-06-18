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Адонис Стивенсон: Андре, мои поздравления! Пришло время объединить титулы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон вызвал на бой обладателя поясов WBA, WBO и IBF Андре Уорда.

- Андре, мои поздравления! Пришло время объединить титулы, - написал Стивенсон в своем твиттере.

Напомним, сегодня Андре Уорд одержал досрочную победу во втором бою с Сергеем Ковалевым. Рефери остановил поединок в восьмом раунде.

4 июня Адонис Стивенсон нокаутировал в реванше польского полутяжа Анджея Фонфару и в восьмой раз защитил свой чемпионский пояс.

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