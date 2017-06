Адонис Стивенсон: Андре, мои поздравления! Пришло время объединить титулы

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон вызвал на бой обладателя поясов WBA, WBO и IBF Андре Уорда.

- Андре, мои поздравления! Пришло время объединить титулы, - написал Стивенсон в своем твиттере.

Congratulations @andreward ! Now it's time to unified the title @premierboxing @ShowtimeBoxing @SkySportsBoxing