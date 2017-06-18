Адонис Стивенсон: Андре, мои поздравления! Пришло время объединить титулы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC канадец Адонис Стивенсон вызвал на бой обладателя поясов WBA, WBO и IBF Андре Уорда.
- Андре, мои поздравления! Пришло время объединить титулы, - написал Стивенсон в своем твиттере.
Congratulations @andreward ! Now it's time to unified the title @premierboxing @ShowtimeBoxing @SkySportsBoxing— Adonis Stevenson (@AdonisSuperman) 18 июня 2017 г.
Напомним, сегодня Андре Уорд одержал досрочную победу во втором бою с Сергеем Ковалевым. Рефери остановил поединок в восьмом раунде.
4 июня Адонис Стивенсон нокаутировал в реванше польского полутяжа Анджея Фонфару и в восьмой раз защитил свой чемпионский пояс.
Король под маринадом. Дождется ли Стивенсон боя с Ковалевым?
Уорд досрочно победил Ковалева. Как это было. Онлайн всего вечера в Лас-Вегасе
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически