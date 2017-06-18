Адонис Стивенсон: Андре, мои поздравления! Пришло время объединить титулы

читайте также

Тренер Уорда: Я готовил Андре к победе нокаутом, а надо мной только посмеялись Тренер американского боксера Андре Уорда Вирджил Хантер прокомментировал победу своего подопечного во втором бою с Сергеем Ковалевым.

Рефери Тони Уикс: Я остановил бой, потому что Ковалев не мог защитить себя. Но это была ошибка Рефери Тони Уикс прокомментировал свое решение остановить поединок Андре Уорда с Сергеем Ковалевым в восьмом раунде.

Вадим Корнилов: Поединок Бивола с Уордом возможен Менеджер Вадим Корнилов считает возможным организацию боя российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола с американцем Андре Уордом.

Андре Уорд: Я потряс Ковалева ударом в голову и сумел добить его. Мое уважение Сергею Американец Андре Уорд прокомментировал свою победу над россиянином Сергеем Ковалевым на официальной пресс-конференции.

Промоутер Ковалева Кэти Дува: Подадим протест на результат боя с Уордом в понедельник Команда российского боксера Сергея Ковалева в понедельник подаст протест на результат второго поединка с американцем Андре Уордом.

Дмитрий Бивол: Ковалев устал в четвертом раунде. Он не сделал работу над ошибками Российский полутяжеловес Дмитрий Бивол прокомментировал победу Андре Уорда над Сергеем Ковалевым в Лас-Вегасе.

Андре Уорд: Ковалев проводил хороший бой, но я просчитал его и знал, что нужно делать Американец Андре Уорд прокомментировал свою досрочную победу над Сергеем Ковалевым в Лас-Вегасе.

Уорд досрочно победил Ковалева. Как это было. Онлайн всего вечера в Лас-Вегасе Лучший боксер России не смог взять реванш у своего главного антагониста.

Андрей Рябинский: С таким судейством, как в бою Ковалев – Уорд бокс просто теряет смысл Известный российский промоутер Андрей Рябинский прокомментировал итог прошедшего поединка между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом. По его мнению, победа Уорда является нечестной.

Сергей Ковалев: Уорд несколько раз ударил меня ниже пояса. У меня не железные яйца Российский боксер Сергей Ковалев после поединка с Андре Уордом посетовал на судейство Сонни Уикса, который не заметил несколько ударов ниже пояса.

Алексей Тищенко: Будет ли Ковалев чемпионом снова? Только если не будет Уорда Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко оценил шансы Сергея Ковалева вновь стать чемпионом мира.

Уорд вел на судейских карточках на момент окончания боя (фото) Чемпион мира по версии WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Андре Уорд вел на в счете на судейских записках в бою с россиянином Сергеем Ковалевым.

Алексей Тищенко: Решающим стал удар справа, а не три удара ниже пояса Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко заявил, что не рефери Сонни Уикс – главный виновник поражения Сергея Ковалева от Андре Уорда,

«Это реальное позорище!» Даже американцы в шоке, как засудили Ковалева (видео) Весь мир бокса потрясен! Даже американские фанаты, кто болели против Сергея Ковалева, сейчас признают – российского боксера засудили.

Победа сборной России в матче открытия Кубка конфедераций-2017 и скандальное поражение Сергея Ковалева. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенья.

Сыну Бога закон не писан. Уорд победил Ковалева ударами в пах «Советский спорт» – о победе Андре Уорда над Сергеем Ковалевым в повторном поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO.

Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в 8-м раунде Российский боксер Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде.

14:7 в пользу Уорда. Американские СМИ предсказывают поражение Ковалева Андре Уорд и Сергей Ковалев почти ничего не сделали 19 ноября для того, чтобы определить сильнейшего.

Видео дня: Сергея Ковалева рассмешила угроза тренера Андре Уорда Российский боксер Сергей Ковалев рассмеялся, когда от журналиста телеканала HBO узнал о словах тренера своего соперника Андре Уорда Вирджила Хантера.