Сергей Прядкин: Поле стадиона в Петербурге – одно из лучших в России

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о газоне стадиона на Крестовском острове в Петербурге.

– «Тосно» будет играть на «Петровском», но есть вероятность, что на стадионе «Зенита» будут поле менять раз в 3-4 месяца. Не боитесь проблем?

– Я первый раз об этом слышу. Поле «Санкт-Петербурга» – одно из лучших в России. Благодаря качественному уходу, укладу – одно из лучших полей. Думаю, оно и сохранится. Мы общались с Матюшенко: не думаю, что будет что-то изменено. Нужно просто поддержать работу, которую начинал «Зенит», – передает слова Прядкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».