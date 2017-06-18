Лукаш Тесак покинул расположение «СКА-Хабаровска»

Словацкий полузащитник Лукаш Тесак, находящийся на просмотре в «СКА-Хабаровске», покинул расположение клуба и будет искать другое место работы.

Четыре игрока продолжают сбор и попытаются убедить тренерский штаб хабаровского СКА в своей необходимости для команды. Это Антон Митерев, Евгений Баляйкин, Виталий Федотов, Павел Соломатин», - сообщает официальный сайт дальневосточного клуба.

В прошлом сезоне Тесак выступал в составе тульского «Арсенала», провел 12 матчей и отдал одну результативную передачу.

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