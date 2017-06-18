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Виталий Мутко: Мы внимательно относимся к рекомендациям президента Путина по легионерам

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко рассказал об отношении к позиции президента Владимира Путина по легионерам в футболе.

- Владимир Путин дважды поднимал тему легионеров. РФС будет реагировать?
- Уже отреагировал, позиция главы государства нам понятна. Ему важно, чтобы мы обращали внимание на развитие детского спорта, и мы это реализуем. Мы во всех видах спорта ввели ограничения для иностранцев. Формулы везде разные, но они есть повсюду. К рекомендациям Президента мы относимся внимательно. Но престиж нашего футбола зависит не только от национальной сборной, но и от клубов. Будем искать такое решение, которое позволило бы соблюсти все интересы, - сказал Мутко на пресс-конференции после внеочередной конференции РФС. 

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