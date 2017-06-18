Вадим Евсеев: Россия была готова к простому футболу от Новой Зеландии

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.

«Впечатления от игры сборной России положительные, потому что команда Новой Зеландии играла в простой футбол — отправляла мяч вперед на нападающего, боролась и пыталась оказать давление. Но наши игроки были к этому готовы», - приводит слова Евсеев «Газета.ру».

Напомним, в первом матче Кубка конфедераций сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.