Джеймс Милнер: Трансфер Соланке поможет «Ливерпулю»

Капитан «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал переход в его команду нападающего Доминика Соланке.

«Пока лето получается для Соланке отличным. Он отличный парень и хороший футболист, который должен вписаться в нашу тактику. Я, как самый опытный игрок команды, постараюсь ему в этом помочь. Соланке уже выиграл юношеский чемпионат мира, это серьезно. И если раньше кто-то не знал его, то теперь таких людей среди болельщиков «Ливерпуля» нет», - цитирует Милнера This Is Anfield.

В минувшем сезоне 19-летний Доминик Соланке провел пять матчей за резервную команду «Челси» и забил два мяча. Ранее он выступал в аренде за «Витесс» и забил семь мячей в 25 матчах.