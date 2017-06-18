Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Камерун- : -Чили
Волейбол  Россия- : -Иран
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Зачем ставить матчи РФПЛ во время программы «Вести» и «Время»?

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Виталий Мутко: Зачем ставить матчи РФПЛ во время программы «Вести» и «Время»?
Фото: РФС

Вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о проекте календаря чемпионата России-2017/18.

- То, что опубликовано - никакой не проект, не календарь. Это просто структура, и она не без изъянов. Мы должны провести последний чемпионат России перед чемпионатом мира, и мы должны прибавить в организации его проведения. Требуются разумные решения: вы не можете слетать в Хабаровск, а через два дня играть в Лиге чемпионов. 

По ходу прошлого чемпионата было много нареканий от болельщиков, в том числе по времени начала матчей. Над этим еще нужно поработать. Лига гибкая, она должна была обсудить этот вариант календаря, но кто-то из клубов, видимо, отдал это в прессу. 

РФС не вмешивается в деятельность лиги, мы только рекомендуем. Если члены сначала голосуют, а потом выходят и критикуют - мне это непонятно. Надо ставить матчи в удобное время, а не конкурировать с топовыми телепрограммами. Если мы знаем, когда идет программа «Время» или «Вести» - зачем ставить на это время матчи? 20 июня мы с Сергеем Прядкиным сядем, поговорим, потом обсудим все с клубами. 

Мне странно видеть последние матчи 10 декабря. Думаю, они должны быть в южных регионах. Смотрю на южную команду: в июле-августе на выезде, а зимой - на выезде. Почему не сделать наоборот, если включить разум?

Есть вопрос телетрансляций: отдайте матчи местных команд местным каналам, но топовые покажите на федеральном. Они же собирают по 18% долю. Важно реально оценить потенциал интереса к футболу в России. Может, как Слуцкий говорил, мы - нефутбольные? Но это надо проверить.

Нужна стабильность календаря, нужно прекратить переносы. Сразу не думаем, а потом начинаем переносить. Помните, Кубок России назначили на 2 мая - потом один тренер высказался, и все начали носиться. Пришлось сказать «Успокойтесь, может дата и не самая удачная, но она принята», - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эменике вернется в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛЭменике вернется в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Защитник Рукас на просмотре в «Ростове»На просмотр в «Ростов» прибыл 20-летний защитник Томас Рукас.Гендиректор «Тосно»: Серьезные холдинги готовы помочь клубуГенеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о поиске спонсоров для клуба, который в сезоне 2017/2018 впервые выступит в премьер-лиге.Григорий Иванов: Тяжело будет играть 10 декабря в Екатеринбурге. Но мы готовы!Григорий Иванов: Тяжело будет играть 10 декабря в Екатеринбурге. Но мы готовы!Президент «Урала» Григорий Иванов – о сборной, календаре РФПЛ, Олеге Шатове и трансферах своей команды.Роман Широков: Стадион в Петербурге отличный. И поле на нем тожеЭкс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о матче против Новой Зеландии и оценил важность Кубка Конфедераций.Сергей Прядкин: Ситуация с полем «СКА-Хабаровска» нормальнаяПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о подготовке стадиона в Хабаровске к матчам премьер-лиги.Виталий Мутко: 50 тысяч зрителей на матче-открытия Кубка конфедераций – это нормальноПрезидент РФС Виталий Мутко высказался о посещаемости матча между сборными России и Новой Зеландии на Кубке конфедераций.Стадионы ЧМ-2018 в Калининграде, Екатеринбурге и Ростове могут принять контрольный матч в октябре-ноябреПрезидент РФС Виталий Мутко оценил ход подготовки городов-организаторов чемпионата мира-2018.Григорий Иванов: Готовы поменяться с «Краснодаром» турами, но пока предложения от них не былоПрезидент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о календаре РФПЛ.Виталий Мутко: Мы внимательно относимся к рекомендациям президента Путина по легионерамВице-премьер и президент РФС Виталий Мутко рассказал об отношении к позиции президента Владимира Путина по легионерам в футболе.Лукаш Тесак покинул расположение «СКА-Хабаровска»Словацкий полузащитник Лукаш Тесак, находящийся на просмотре в «СКА-Хабаровске», покинул расположение клуба и будет искать другое место работы.«Урал» не интересуется полузащитником «Локомотива» КоломейцевымПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном переходе Александра Коломейцева в уральский клуб.Сергей Прядкин: Поле стадиона в Петербурге – одно из лучших в РоссииПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о газоне стадиона на Крестовском острове в Петербурге.Григорий Иванов: Если от «Зенита» поступит предложение, будем отталкиваться от интересов ИльинаПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможном переходе Владимира Ильина в «Зенит».Виталий Мутко: Посмотрите на Заркова. 50 лет работает, но ни хрена не сделаноВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о работе Александра Зоркова.Вишняковс прибыл на просмотр в «СКА-Хабаровск»Латвийский нападающий Эдуард Вишняковс прибыл на просмотр в «СКА-Хабаровск», сообщает официальный сайт клуба.Долг РФС на конец 2016-го составлял 367 млн рублей, организация рассчитывает закрыть его в течение годаПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал о долгах организации и когда планируется их погасить.Виталий Мутко: Начинайте в Ульяновске подготовку к ЧМ. Если голландцы будут, марихуанки завезите. ШучуВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.Евгений Гинер: Уверен, что Тошич останется в ЦСКАПрезидент ЦСКА Евгений Гинер выразил уверенность, что полузащитник Зоран Тошич останется в команде.Представитель УЕФА Лакович: Если сборная России продолжит играть на таком уровне, ей можно будет гордитьсяДиректор департамента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Зоран Лакович поделился мнением о развитии футбола в России и открытии Кубка конфедераций.
Футбол
Виталий Мутко: Мы внимательно относимся к рекомендациям президента Путина по легионерам
Бокс
Адонис Стивенсон: Андре, мои поздравления! Пришло время объединить титулы
Футбол
Григорий Иванов: Если от «Зенита» поступит предложение, будем отталкиваться от интересов Ильина
Футбол
Финал Кубка России запланирован на 9 мая в Волгограде
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости