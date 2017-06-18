Виталий Мутко: Зачем ставить матчи РФПЛ во время программы «Вести» и «Время»?

Вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о проекте календаря чемпионата России-2017/18.

- То, что опубликовано - никакой не проект, не календарь. Это просто структура, и она не без изъянов. Мы должны провести последний чемпионат России перед чемпионатом мира, и мы должны прибавить в организации его проведения. Требуются разумные решения: вы не можете слетать в Хабаровск, а через два дня играть в Лиге чемпионов.



По ходу прошлого чемпионата было много нареканий от болельщиков, в том числе по времени начала матчей. Над этим еще нужно поработать. Лига гибкая, она должна была обсудить этот вариант календаря, но кто-то из клубов, видимо, отдал это в прессу.



РФС не вмешивается в деятельность лиги, мы только рекомендуем. Если члены сначала голосуют, а потом выходят и критикуют - мне это непонятно. Надо ставить матчи в удобное время, а не конкурировать с топовыми телепрограммами. Если мы знаем, когда идет программа «Время» или «Вести» - зачем ставить на это время матчи? 20 июня мы с Сергеем Прядкиным сядем, поговорим, потом обсудим все с клубами.



Мне странно видеть последние матчи 10 декабря. Думаю, они должны быть в южных регионах. Смотрю на южную команду: в июле-августе на выезде, а зимой - на выезде. Почему не сделать наоборот, если включить разум?



Есть вопрос телетрансляций: отдайте матчи местных команд местным каналам, но топовые покажите на федеральном. Они же собирают по 18% долю. Важно реально оценить потенциал интереса к футболу в России. Может, как Слуцкий говорил, мы - нефутбольные? Но это надо проверить.



Нужна стабильность календаря, нужно прекратить переносы. Сразу не думаем, а потом начинаем переносить. Помните, Кубок России назначили на 2 мая - потом один тренер высказался, и все начали носиться. Пришлось сказать «Успокойтесь, может дата и не самая удачная, но она принята», - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».