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Григорий Иванов: Готовы поменяться с «Краснодаром» турами, но пока предложения от них не было

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о календаре РФПЛ. 

– Вы довольны календарем сезона?
– Довольны-недовольны, но календарь принят. Мы все за него единогласно проголосовали. Конечно, тяжело играть 26 ноября и 10 декабря в Екатеринбурге. Хотя мы можем хорошо подготовить поле. Самое главное, чтобы погода была не минус 15-20, а хотя бы минус 5. В прошлом году мы играли с «Ростовом» в конце ноября. В принципе, после лета поле сохранить не так трудно, а вот весной у нас есть проблемы. В декабре поле будет нормальное, все домашние игры сыграем на своем стадионе.

– Каждый год вы говорите про зимние матчи в Урале, но вам все равно их ставят. К вам не прислушиваются?
– Не в этом дело. В этом году было очень сложно составлять календарь из-за чемпионата мира. Мы же должны завершить сезон за месяц до Мундиаля. Тем более, были пожелания от президента РФС, чтобы игры были на выходных. Получается немного выходных. Конечно, можно было бы поменять несколько игр, но по правилам один коллектив не может несколько игр подряд играть дома или на выезде. Да, нам лучше было бы поменяться с «Краснодаром» или «Ростовом», чтобы второй круг играть в гостях. Мы бы поменялись, но пока предложения от «Краснодара нет, - приводит слова Иванова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, в проекте календаря РФПЛ сезона 2017/18 матч «Урал» - «Краснодар» запланирован на 26 ноября.  

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