Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Камерун- : -Чили
Волейбол  Россия- : -Иран
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Терехин: Россияне создали мало моментов во втором тайме

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший нападающий сборной России Олег Терехин прокомментировал победу национальной команды над сборной Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.

«Первый тайм сборная провела просто хорошо. В первые 30 минут были и моменты и угловые, играли неплохо и забили гол. Второй тайм был похуже: целостной игры, на мой взгляд, не получилось. По крайней мере в созидании – моментов было создано мало. Хорошо, что забили второй мяч, и все устаканилось», - приводит слова Терехина Rusfootball.info.

Напомним, в первом матче Кубка конфедераций сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

Матч

Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)

Голы

Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Широков: Стадион в Петербурге отличный. И поле на нем тожеЭкс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о матче против Новой Зеландии и оценил важность Кубка Конфедераций.Андрей Канчельскис: От Новой Зеландии ждал большего. Забьют ли они хотя бы один мяч на турнире?Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной России над Новой Зеландией в стартовом матче Кубка конфедераций.Федор Щербаченко: Сборная России не умеет вести игруИзвестный футбольный тренер Федор Щербаченко прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.Анатолий Бышовец: У сборной России было много брака в передачах, Мексика и Португалия накажут за такие ошибкиЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу сборной России над Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций.Вячеслав Колосков: Сборная России сыграла не лучшим образомПочетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.Виталий Мутко: 50 тысяч зрителей на матче-открытия Кубка конфедераций – это нормальноПрезидент РФС Виталий Мутко высказался о посещаемости матча между сборными России и Новой Зеландии на Кубке конфедераций.Вадим Евсеев: Россия была готова к простому футболу от Новой ЗеландииБывший защитник сборной России Вадим Евсеев прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.Никита Симонян: Игра против Роналду будет проверкой для обороны сборной РоссииПервый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян выразил мнение, что игра с командой Португалии станет проверкой для линии обороны сборной России.Джанни Инфантино: Матч-открытие Кубка конфедераций был отличнымПрезидент ФИФА Джанни Инфантино после посещения внеочередной конференции РФС поделился впечатлениями от матча-открытия Кубка конфедерации Россия - Новая Зеландия.«Они были умнее, а Смолов очень хорош». Новозеландский форвард объясняет неудачу«Они были умнее, а Смолов очень хорош». Новозеландский форвард объясняет неудачуФорвард Новой Зеландии Марко Рохас – о поражении от сборной России, мексиканцах и игре Федора Смолова.«Путин – сильный лидер. А Трампу нужно доказывать». Мексиканцы покоряют Казань«Путин – сильный лидер. А Трампу нужно доказывать». Мексиканцы покоряют КазаньКак обламывать хитрых таксистов, борьба властей с отсутствием аншлагов на матчах и самоуверенные мексиканцы в репортаже «Советского спорта».Система идентификации болельщиков успешно прошла тест на матче открытия Кубка конфедерацийГендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил о положительной оценке работы системы персонального контроля доступа болельщиков на стадион.Алексей Сорокин: Поздравляю сборную России с блестящей победойГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился впечатлениями от старта Кубка конфедераций в России.Представитель УЕФА Лакович: Если сборная России продолжит играть на таком уровне, ей можно будет гордитьсяДиректор департамента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Зоран Лакович поделился мнением о развитии футбола в России и открытии Кубка конфедераций.Джанни Инфантино: Стадион в Петербурге производит отличное впечатление. Как и другие арены в РоссииПрезидент ФИФА Джанни Инфантино оценил готовность российских стадионов к крупным турнирам.Антонио Рюдигер: В недооценке сборной Германии заключается ее главное преимуществоЗащитник сборной Германии Антонио Рюдигер заявил, что отсутствие многих основных игроков даст преимущество немецкой команде.Виталий Мутко: РФС слабо отработает, если не воспользуется шансом популяризировать футбол к ЧМ-2018Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.Дмитрий Полоз: Ну какая может быть эйфория после победы над Новой Зеландией?Дмитрий Полоз: Ну какая может быть эйфория после победы над Новой Зеландией?Дмитрий Полоз после игры назвал соперника североирландцами, похвалил болельщиков и рассказал, что в следующих играх обязательно забьет.Евгений Гинер: Головину не стоит переходить в средний иностранный клубПрезидент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение по поводу возможного трансфера полузащитника Александра Головина в один из европейских клубов.Роман Широков: Сборная была немного скована. Все-таки не каждый день на глазах у президента играешьЭкс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о победе над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).
Футбол
Виталий Мутко: Мы внимательно относимся к рекомендациям президента Путина по легионерам
Бокс
Адонис Стивенсон: Андре, мои поздравления! Пришло время объединить титулы
Футбол
Григорий Иванов: Если от «Зенита» поступит предложение, будем отталкиваться от интересов Ильина
Футбол
Финал Кубка России запланирован на 9 мая в Волгограде
все новости
Новая Зеландия
Новая Зеландиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Олег Терёхин
Олег Терёхинвсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости