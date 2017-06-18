Олег Терехин: Россияне создали мало моментов во втором тайме

Бывший нападающий сборной России Олег Терехин прокомментировал победу национальной команды над сборной Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.

«Первый тайм сборная провела просто хорошо. В первые 30 минут были и моменты и угловые, играли неплохо и забили гол. Второй тайм был похуже: целостной игры, на мой взгляд, не получилось. По крайней мере в созидании – моментов было создано мало. Хорошо, что забили второй мяч, и все устаканилось», - приводит слова Терехина Rusfootball.info.

Напомним, в первом матче Кубка конфедераций сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.