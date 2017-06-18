Стадионы ЧМ-2018 в Калининграде, Екатеринбурге и Ростове могут принять контрольный матч в октябре-ноябре

Президент РФС Виталий Мутко оценил ход подготовки городов-организаторов чемпионата мира-2018.

– С точки зрения арен и инфраструктуры меня ничего не волнует. Все стадионы в графике, три арены идут с опережением: Калининград, Екатеринбург, Ростов. Думаю, их введут в эксплуатацию раньше. Не исключаем, что на одном из них – в октябре-ноябре – сыграем контрольный матч. «Лужники» уже введены, получено свидетельство о вводе стадионе. Там идет благоустройство территории, завершение строительства входной группы. Никаких вопросов.

Аэропорты реконструируются, есть некие отставания по ряду гостиниц, потому что это частые инвестиции, и не все справляются. Хотя в Калининграде и Ростове есть гостиницы с готовностью 80 процентов, но инвесторам не хватает возможности и ресурсов. Это не критично, потому что в каждом городе есть замена того или иного объекта.

В целом подготовка идет в жестком графике. Кубок конфедераций позволит выявить проблемы, у нас сформирована огромная группа наблюдателей из числа вице-губернаторов всех субъектов, из числа руководителей местных оргкомитетов. Они будут наблюдать, как все происходит, сделают выводы и для нас это будет очень важно, – передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».