Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Камерун- : -Чили
Волейбол  Россия- : -Иран
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стадионы ЧМ-2018 в Калининграде, Екатеринбурге и Ростове могут принять контрольный матч в октябре-ноябре

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко оценил ход подготовки городов-организаторов чемпионата мира-2018.

– С точки зрения арен и инфраструктуры меня ничего не волнует. Все стадионы в графике, три арены идут с опережением: Калининград, Екатеринбург, Ростов. Думаю, их введут в эксплуатацию раньше. Не исключаем, что на одном из них – в октябре-ноябре – сыграем контрольный матч. «Лужники» уже введены, получено свидетельство о вводе стадионе. Там идет благоустройство территории, завершение строительства входной группы. Никаких вопросов.

Аэропорты реконструируются, есть некие отставания по ряду гостиниц, потому что это частые инвестиции, и не все справляются. Хотя в Калининграде и Ростове есть гостиницы с готовностью 80 процентов, но инвесторам не хватает возможности и ресурсов. Это не критично, потому что в каждом городе есть замена того или иного объекта.

 В целом подготовка идет в жестком графике. Кубок конфедераций позволит выявить проблемы, у нас сформирована огромная группа наблюдателей из числа вице-губернаторов всех субъектов, из числа руководителей местных оргкомитетов. Они будут наблюдать, как все происходит, сделают выводы и для нас это будет очень важно, – передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: 50 тысяч зрителей на матче-открытия Кубка конфедераций – это нормальноПрезидент РФС Виталий Мутко высказался о посещаемости матча между сборными России и Новой Зеландии на Кубке конфедераций.Виталий Мутко: Зачем ставить матчи РФПЛ во время программы «Вести» и «Время»?Виталий Мутко: Зачем ставить матчи РФПЛ во время программы «Вести» и «Время»?Вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о проекте календаря чемпионата России-2017/18.Виталий Мутко: Мы внимательно относимся к рекомендациям президента Путина по легионерамВице-премьер и президент РФС Виталий Мутко рассказал об отношении к позиции президента Владимира Путина по легионерам в футболе.Виталий Мутко: Посмотрите на Заркова. 50 лет работает, но ни хрена не сделаноВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о работе Александра Зоркова.Долг РФС на конец 2016-го составлял 367 млн рублей, организация рассчитывает закрыть его в течение годаПрезидент РФС Виталий Мутко рассказал о долгах организации и когда планируется их погасить.Виталий Мутко: Начинайте в Ульяновске подготовку к ЧМ. Если голландцы будут, марихуанки завезите. ШучуВице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.Система идентификации болельщиков успешно прошла тест на матче открытия Кубка конфедерацийГендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил о положительной оценке работы системы персонального контроля доступа болельщиков на стадион.Алексей Сорокин: Поздравляю сборную России с блестящей победойГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился впечатлениями от старта Кубка конфедераций в России.Представитель УЕФА Лакович: Если сборная России продолжит играть на таком уровне, ей можно будет гордитьсяДиректор департамента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций Зоран Лакович поделился мнением о развитии футбола в России и открытии Кубка конфедераций.Джанни Инфантино: Стадион в Петербурге производит отличное впечатление. Как и другие арены в РоссииПрезидент ФИФА Джанни Инфантино оценил готовность российских стадионов к крупным турнирам.Джанни Инфантино: Миру нужен сильный российский футболПрезидент ФИФА Джанни Инфантино поделился мнением о развитии российского футбола.Виталий Мутко: РФС слабо отработает, если не воспользуется шансом популяризировать футбол к ЧМ-2018Вице-премьер России и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.Делегаты РФС почтили память Владимира Перетурина минутой молчанияВо время внеочередной конференции РФС делегаты почтили память журналиста Владимира Перетурина.Инфантино приехал на конференцию РФС (видео)Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в отель Hilton в Санкт-Петербурге, где сегодня, 18 июня, пройдет внеочередная конференция РФС.Виталий Мутко: Передал игрокам поздравления от ПутинаВиталий Мутко: Передал игрокам поздравления от ПутинаПрезидент РФС после победы над Новой Зеландией – о шансах сборной на Кубке конфедераций и проблемах стадиона в Петербурге.Виталий Мутко: Инфантино очень доволен стадионом в ПетербургеГлава РФС Виталий Мутко поделился мнением о победе сборной России над сборной Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций (2:0).Павел Колобков: Уверен, что россияне увидят по ТВ матчи чемпионата мираМинистр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность, что жители России смогут смотреть матчи домашнего чемпионата мира по телевизору.Павел Колобков: На некоторых строящихся к ЧМ стадионах мы увидим матчи до конца годаМинистр спорта РФ Павел Колобков рассказал о готовности стадионов, которые примут матчи чемпионата мира-2018.Павел Колобков: Переговоры по поводу телеправ на ЧМ будут сложными, но все договорятсяМинистр спорта РФ Павел Колобков рассказал о переговорах по поводу телеправ на чемпионат мира-2018.Боже, храни короля! Пеле приехал в Россию и пообещал нам финал чемпионата мираБоже, храни короля! Пеле приехал в Россию и пообещал нам финал чемпионата мираКороль футбола за год до старта чемпионата мира почтил своим визитом Россию.
Футбол
Виталий Мутко: Мы внимательно относимся к рекомендациям президента Путина по легионерам
Бокс
Адонис Стивенсон: Андре, мои поздравления! Пришло время объединить титулы
Футбол
Григорий Иванов: Если от «Зенита» поступит предложение, будем отталкиваться от интересов Ильина
Футбол
Финал Кубка России запланирован на 9 мая в Волгограде
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости