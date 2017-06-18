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Виталий Мутко: 50 тысяч зрителей на матче-открытия Кубка конфедераций – это нормально

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко высказался о посещаемости матча между сборными России и Новой Зеландии на Кубке конфедераций.

– Здесь нет ничего удивительного. Нужно понимать, что билетная программа находится в руках ФИФА. Мы с Инфантино договорились, что еще вернемся к этой теме. Мы должны быть вовлечены в эту программу. Есть клиентские группы, и там квоту распределяет сама ФИФА – 15 процентов, например. Мы клиентские группы не контролируем, они могут не приходить. Для такого стадиона 50 тысяч зрителей – нормально.

Билетная программа нас волнует. Цены все-таки серьезные. 5000 рублей на билет за воротами – это дорого. Мы исходим из того, что введена четвертая категория – 960 рублей на места за ворота, и первая – 1500. Почему бы туда не переводить билеты на матчи, где не играет сборная России?

Мы работаем. Есть программы лояльности ФИФА, но хотелось бы, чтобы они принимались пораньше. Кто-то пишет, что раздаются бесплатные билеты, но это не так. Это программа лояльности для организаторов, футбольной семьи, социальных работников и других категорий, - передает слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч Россия - Новая Зеландия проходил на стадионе «Санкт-Петербург». Игру посетили 50 251 зритель. Со счетом 2:0 победу одержала сборная России. 

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