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Сергей Прядкин: Ситуация с полем «СКА-Хабаровска» нормальная

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о подготовке стадиона в Хабаровске к матчам премьер-лиги.

– Ситуация нормальная, рабочая. Недостатки, которые выявила комиссия, «СКА-Хабаровск» доработает. Еще дважды будет к ним выезжать рабочая группа. После этого примем решения. Они знают, что нужно делать.

- Так есть вероятность, что «СКА-Хабаровск» начнет на «Арене Химки»? 
- Ничего не скажу! No comments, - передает слова Прядкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «СКА-Хабаровск» стал третьей командой ФНЛ, вышедшей в премьер-лигу. Хабаровчане пробились в РФПЛ через переходные матчи.

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