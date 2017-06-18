Сергей Прядкин: Ситуация с полем «СКА-Хабаровска» нормальная

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о подготовке стадиона в Хабаровске к матчам премьер-лиги.

– Ситуация нормальная, рабочая. Недостатки, которые выявила комиссия, «СКА-Хабаровск» доработает. Еще дважды будет к ним выезжать рабочая группа. После этого примем решения. Они знают, что нужно делать.

- Так есть вероятность, что «СКА-Хабаровск» начнет на «Арене Химки»?



- Ничего не скажу! No comments

, - передает слова Прядкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «СКА-Хабаровск» стал третьей командой ФНЛ, вышедшей в премьер-лигу. Хабаровчане пробились в РФПЛ через переходные матчи.