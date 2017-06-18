Тренер Уорда: Я готовил Андре к победе нокаутом, а надо мной только посмеялись

Тренер американского боксера Андре Уорда Вирджил Хантер прокомментировал победу своего подопечного во втором бою с Сергеем Ковалевым.

- На этой неделе я сказал, что только дважды готовил Андре именно к победе нокаутом. Первый случай - бой с Чедом Доусоном, второй - сейчас. Надо мной только посмеялись. Но я знал, что может, и даже должно было произойти, потому что физически Уорд был готов очень хорошо. Рад, что мы ответили на все вопросы, которые могли у кого-то возникнуть после первого поединка, - заявил Хантер.

Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).