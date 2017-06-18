Вячеслав Колосков: Сборная России сыграла не лучшим образом

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом туре Кубка конфедераций.

«У меня осталось двоякое впечатление от игры. Это была первая официальная игра за многие месяцы, хорошо, что мы выиграли на старте такого достаточно значимого для нас турнира. А с другой стороны я ожидал более содержательной и веселой игры, под стать тому празднику, который во время открытия был на стадионе. Я ожидал более фееричной игры, тем более соперник позволял это сделать. Я хотел получить наслаждение от игры, чтобы сказать - вот это да, вот это наша игра. А такого ощущения у меня нет.

Мало было забитых голов и один из них - автогол. При втором голе комбинация, конечно, была прекрасная, но при этом защитник соперников промахнулся мимо мяча. И у наших ворот было два опаснейших момента, когда Юрий Жирков выбил мяч с линии ворот и Игорь Акинфеев выручил. Поэтому ощущения праздника у меня не сложилось. У нас был какой-то лоскутный футбол - то вроде бы хорошо играют, то игра вдруг пропадает. Не хватает гармонии даже на фоне такого соперника. Не хватало запредельного настроя «порвать» соперника и показать всему миру, что мы умеем играть в хороший футбол.

Я не говорю, что плохо играли, но того футбола, который я хотел увидеть, я не увидел. Ведь соперник позволял действовать более раскованно и зрелищно, а эстетического чувства я не получил. Поэтому впечатления остались двойственные - молодцы, что победили, но над качеством игры работы еще непочатый край», - цитирует Колоскова «Р-Спорт».

Напомним, в первом матче Кубка конфедераций сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.