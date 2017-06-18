«Бостон» обменяет первый пик на драфте-2017

Руководство «Бостон Селтикс» решило обменять право выбора по первым номером на драфте-2017 в «Филадельфию Сиксерс».

Как сообщает ESPN, руководство «Селтикс» в ответ от «Сиксерс» получит право выбора под третьим номером на драфте-2017 и выбора в первом раунде драфта-2018, который «Сиксерс» получили от «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ожидается, что «Сиксерс» под первым номером на драфте-2017 выберут защитника Маркелла Фульца, который в прошлом сезоне выступал за университет «Вашингтон» в NCAA.

В среднем за матч в прошлом сезоне Фульц набирал 23,2 очка, делал 5,7 подбора и отдавал 5,9 передачи.