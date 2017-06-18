Вячеслав Быков: Не отпустив своих игроков на Олимпиаду, НХЛ проигнорировала всех

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпустить своих игроков на Олимпиаду-2018.

- Отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду-2018? Я считаю, что это неуважение как к самим игрокам, так и ко всему хоккейному мировому сообществу. Эта лига проигнорировала всех. Своим отношением они просто всех послали подальше: идите вы все со своими Олимпиадами, мы тут делаем свою «игрушку» и зарабатываем на этом деньги.

И все, мы живем спокойно, весело и удобно. У нас, мол, все лучшие игроки, а то, что этих сильнейших хоккеистов по всему миру воспитывают другие страны, вкладывают в них деньги, любовь и заботу, им это по барабану. Возврата никакого от них нет, - заявил Быков.

Напомним, Вячеслав Быков дважды приводил сборную России к победам на чемпионатах мира.

В КХЛ он работал с ЦСКА, «Салаватом Юлаевым» и СКА.

Хоккеисты НХЛ принимали участие в олимпийских турнирах с 1998 года (Нагано).

