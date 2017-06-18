Анатолий Бышовец: У сборной России было много брака в передачах, Мексика и Португалия накажут за такие ошибки
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу сборной России над Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций.
- Перед матчем я предполагал, что счет будет — 2:0 или 3:0. Однако, несмотря на ожидаемую победу, было много брака в передачах. В основном все моменты создавались после обычных забросов и навесов. Комбинаций, которые прошли бы на скорости, в касание, со сменой мест — крайне мало. Второй гол — был отчасти таким, но мне больше понравилась атака, когда головой бил Полоз в начале второго тайма.
И уж, конечно, совсем негоже с такой командой теряться и паниковать, как это произошло на коротком отрезке после второго гола. Но главное достигнуто. Три очка взяты. Однако следующие соперники будут как минимум на порядок сильнее. И играть нужно на порядок лучше. Таких ошибок ни Мексика, ни Португалия не допустят и за наши ошибки — накажут, рассказал Бышовец в интервью «Свободной прессе».
21 июня сборная России сыграет в Москве на «Открытие Арене» с португальцами.
А сегодня команда Криштиану Роналду сразится с Мексикой. Начало встречи - в 18:00 по Москве.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция