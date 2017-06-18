Анатолий Бышовец: У сборной России было много брака в передачах, Мексика и Португалия накажут за такие ошибки

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал победу сборной России над Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций.

- Перед матчем я предполагал, что счет будет — 2:0 или 3:0. Однако, несмотря на ожидаемую победу, было много брака в передачах. В основном все моменты создавались после обычных забросов и навесов. Комбинаций, которые прошли бы на скорости, в касание, со сменой мест — крайне мало. Второй гол — был отчасти таким, но мне больше понравилась атака, когда головой бил Полоз в начале второго тайма.

И уж, конечно, совсем негоже с такой командой теряться и паниковать, как это произошло на коротком отрезке после второго гола. Но главное достигнуто. Три очка взяты. Однако следующие соперники будут как минимум на порядок сильнее. И играть нужно на порядок лучше. Таких ошибок ни Мексика, ни Португалия не допустят и за наши ошибки — накажут, рассказал Бышовец в интервью «Свободной прессе».

21 июня сборная России сыграет в Москве на «Открытие Арене» с португальцами.

А сегодня команда Криштиану Роналду сразится с Мексикой. Начало встречи - в 18:00 по Москве.

