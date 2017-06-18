Андрей Канчельскис: От Новой Зеландии ждал большего. Забьют ли они хотя бы один мяч на турнире?

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной России над Новой Зеландией в стартовом матче Кубка конфедераций.

- Результат ожидаем. Честно скажу, от Новой Зеландии ждал большего. Понятно, что у этой команды статус аутсайдера и было понятно, что она, пожалуй, самая слабая команда на турнире. Но все же… Интересно, эта команда сумеет забить хотя бы один гол? Только невезение и недостаточное мастерство не позволяли нашим игрокам «накидать» им полную авоську. Да, любого соперника надо уважать. Но здесь надо было дожимать. А так чуть даже и не пропустили, - рассказал Канчельскис в интервью «Свободной прессе».



21 июня сборная России сыграет в Москве на «Открытие Арене» с португальцами.

А сегодня команда Криштиану Роналду сразится с Мексикой. Начало встречи - в 18:00 по Москве.