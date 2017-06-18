Андрей Канчельскис: От Новой Зеландии ждал большего. Забьют ли они хотя бы один мяч на турнире?
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу сборной России над Новой Зеландией в стартовом матче Кубка конфедераций.
- Результат ожидаем. Честно скажу, от Новой Зеландии ждал большего.
Понятно, что у этой команды статус аутсайдера и было понятно, что она,
пожалуй, самая слабая команда на турнире. Но все же… Интересно, эта
команда сумеет забить хотя бы один гол? Только невезение и недостаточное
мастерство не позволяли нашим игрокам «накидать» им полную авоську. Да,
любого соперника надо уважать. Но здесь надо было дожимать. А так чуть
даже и не пропустили, - рассказал Канчельскис в интервью «Свободной прессе».
21 июня сборная России сыграет в Москве на «Открытие Арене» с португальцами.
А сегодня команда Криштиану Роналду сразится с Мексикой. Начало встречи - в 18:00 по Москве.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция