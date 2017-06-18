Роман Широков: Стадион в Петербурге отличный. И поле на нем тоже
Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о матче против Новой Зеландии и оценил важность Кубка Конфедераций.
- Пойдете на матчи Кубка Конфедераций на стадионе?
- Пока такой задачи не было.
- А хотелось бы?
- Нет. Сборные, конечно, интересные, но у меня есть свои дела, которые не дают возможность посетить матчи.
- Как вам стадион в Петербурге?
- Отличный. Поле тоже отличное.
- На ваш взгляд, Кубок Конфедераций - серьезный турнир?
- Это подготовка к основному турниру, который будет через год. Но и сам по себе КК - серьезный турнир, потому что почти все сборные приехали основными составами. Для нашей сборной это хорошая возможность оценить себя на уровне сильных соперников и что-то поправить.
- На атмосферу в команде никак не влияет, что журналисты часто подчеркивают принадлежность футболистов к клубам?
- Это никак не влияет. Сборная есть сборная. Просто это показывает отражение того, что происходит в нашем футболе и как клубы работают.
- Эта «спартаковская» сборная лучше той «зенитовской», что была раньше?
- Посмотрим, можно будет сказать об этом только по результату. Пусть сыграют с Португалией, а там посмотрим, - приводит слова Широкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».