Роман Широков: Стадион в Петербурге отличный. И поле на нем тоже

Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о матче против Новой Зеландии и оценил важность Кубка Конфедераций.

- Пойдете на матчи Кубка Конфедераций на стадионе?

- Пока такой задачи не было.

- А хотелось бы?

- Нет. Сборные, конечно, интересные, но у меня есть свои дела, которые не дают возможность посетить матчи.

- Как вам стадион в Петербурге?

- Отличный. Поле тоже отличное.

- На ваш взгляд, Кубок Конфедераций - серьезный турнир?

- Это подготовка к основному турниру, который будет через год. Но и сам по себе КК - серьезный турнир, потому что почти все сборные приехали основными составами. Для нашей сборной это хорошая возможность оценить себя на уровне сильных соперников и что-то поправить.

- На атмосферу в команде никак не влияет, что журналисты часто подчеркивают принадлежность футболистов к клубам?

- Это никак не влияет. Сборная есть сборная. Просто это показывает отражение того, что происходит в нашем футболе и как клубы работают.

- Эта «спартаковская» сборная лучше той «зенитовской», что была раньше?

- Посмотрим, можно будет сказать об этом только по результату. Пусть сыграют с Португалией, а там посмотрим, - приводит слова Широкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».