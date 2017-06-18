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Марко Асенсио: Мне нужно оставаться скромным

Источник:  Football EspanaКомментарии

Полузащитник «Реала» и сборной Испании до 21 года Марко Асенсио прокомментировал разгромную победу над командой Македонии на молодежном чемпионате Европы, в которой нападающий оформил хет-трик.

«Мы понимали, что первая игра будет сложной, потому очень важно было хорошо начать турнир. Испания показала отличный уровень на фоне сильного соперника. Я рад, что сумел забить трижды, но спасибо партнерам, без них бы это не получилось. Теперь все наши мысли о следующем сопернике – сборной Португалии.

Лично мне нужно оставаться скромным и думать лишь о команде», - цитирует Асенсио Football Espana.

Напомним, в первом туре молодежного чемпионата Европы, который проходит в Польше, команда Испании крупно обыграла сборную Македонии.

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