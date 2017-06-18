Гендиректор «Тосно»: Серьезные холдинги готовы помочь клубу

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о поиске спонсоров для клуба, который в сезоне 2017/2018 впервые выступит в премьер-лиге.

- Владелец «Тосно» Максим Левченко говорил, что клубу будут нужны дополнительные спонсоры для достойного содержания в РФПЛ. Удалось кого-то привлечь?

- Это в процессе. Есть ряд компаний, которые готовы к нам присоединиться. В ближайший месяц этот вопрос решится. Есть заинтересованные люди, готовые нам помочь, чего не было в ФНЛ.

- Это компании? Или есть еще индивидуальные предприниматели?

- Это серьезные холдинги, которые готовы войти в клуб. Пока не могут сказать их названия, - передает слова Матюшенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, ранее управляющий партнер Fort Group, генерального спонсора «Тосно», Максим Левченко приглашал бизнесменов и компании к сотрудничеству.

В сезоне 2016/2017 клуб из Ленинградской области под руководством Дмитрия Парфенова занял второе место в ФНЛ и напрямую вышел в РФПЛ.