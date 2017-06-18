Гендиректор «Тосно»: Без проблем подписали Юрченко. Если правильно понял, у него был конфликт в «Анжи»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко оценил трансферную кампанию клуба, который в сезоне 2017/2018 дебютирует в премьер-лиге.

- Еще один-два человека появятся в команде, если это будут качественные футболисты. Также открыта позиция по крайнему защитнику.

- Впечатлил трансфер Давида Юрченко. Сложно было заполучить?

- Нет. Я его сам набрал. Если я правильно понял, у него была конфликтная ситуация в «Анжи». Он быстро дал ответ. Вчера я сам вылетел к нему на переговоры с контрактом, и мы без проблем подписали его. Он доволен, хочет перелистнуть страницу и начать новую историю в «Тосно». Ему нравится Санкт-Петербург. Давид хочет доказать всем, что он топовый вратарь, и помочь команде. Его не смутило, что «Тосно» - новичок. Он с удовольствием принял наше предложение, - передает слова Матюшенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, летом состав «Тосно» пополнили вратари Михаил Опарин («Енисей»), Александр Гутор («Оренбург») и Давид Юрченко («Анжи»), защитники Аслан Дудиев («Анжи») и Виталий Шахов («Факел»), полузащитники Ян Казаев («Химки») и Нуну Роша, нападающие Георгий Мелкадзе («Спартак») и Анте Вукушич.