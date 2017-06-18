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Виталий Мутко - о диалоге Газзаева с Путиным: Сидят бесконечно недовольные, «бу-бу-бу», а сами палец о палец не ударили

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Вице-премьер и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о вопросе Валерия Газааева во время прямого эфира с президентом. 

– Нам нужно создать систему, найти талантливых тренеров и поднять им зарплату, дать стипендию талантливым футболистам. И косить этот газон, как англичане, каждое утро, не отходя. А болтать бесконечно «надо начать заниматься юношеским футболом»… Да мы давно начали! Не так, как некоторые руководители, которых спрашивают «Как сборная сыграет?», а он – «Я считаю, как вы считаете». И сидят бесконечно недовольные: бу-бу-бу-бу-бу. А палец о палец не ударили, это все же тоже на моих плечах. Людям, которые не несут никакой ответственности, конечно, все плохо, - приводит слова Мутко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Валерий Газааев спросил у президента, как сборная России сыграет на чемпионате мира. Президент адресовал этот же вопрос экс-наставнику ЦСКА, на что Газзаев ответил «у меня мнение такое же как у вас, Владимир Владимирович».  

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