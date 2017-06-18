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Сергей Ковалев: Не знаю, почему испытывал такую усталость. Возможно, слишком нервничал из-за статуса боя

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Сергей Ковалев на официальной пресс-конференции прокомментировал свое поражение во втором поединке с Андре Уордом. 

- Не знаю причины, по которой испытывал такую усталость в бою. Тренировочный лагерь прошел значительно лучше, чем в прошлый раз. Но я устал намного сильнее, чем должен был. Возможно, слишком нервничал из-за статуса поединка. Но я был готов драться все двенадцать раундов, и не согласен с остановкой боя.

Лучший боец, с которым я когда-либо дрался? Нет, это не Андре Уорд. Как грязный боец - да, он лучший. Но трудно спорить с тем, что он прибавил с момента нашего первого боя.

Что касается моих обещаний, да, я собирался завершить его карьеру, но как вы видели, бой продлился не все двенадцать раундов, - заявил Ковалев.

Напомним, поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.

Андре Уорд защитил чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. В ноябре 2016 года он победил Ковалева по очкам (114:113 на всех трех картах).

Уорд досрочно победил Ковалева. Как это было. Онлайн всего вечера в Лас-Вегасе

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