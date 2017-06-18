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Алекс Фергюсон: «Манчестер Юнайтед» не боится никого из больших клубов

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился своими ожиданиями от международного Кубка чемпионов.

«Мне нравится в «МЮ», что команда не боится любых вызовов и готова сразится с любым клубом мира. На международном Кубке чемпионов мы сыграем с топ-клубами и турнир хорошо повлияет на молодых игроков нашей команды. Чем интенсивнее будет для них турнир, тем лучше они будут готовы к матча, например, с «Манчестер Сити» или «Барселоной»», - цитирует Фергюсона Goal.

Международный Кубок чемпионов пройдет с 19 по 30 июля.

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