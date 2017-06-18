Часть центральной трибуны стадиона в Петербурге закрыта, так как обзор с нее ограничивает видеокамера (фото)
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, почему на матче Россия - Новая Зеландия центральные сектора стадиона «Санкт-Петербург» не были заполнены.
- Во время матча с Новой Зеландией было много мест, затянутых пленкой. Почему?
- Это из-за камерной позиции. Всегда вырезаются места, с которых может быть плохо видно. Хотим избежать какого-то малейшего дискомфорта. Если даже маленький кусочек поля не виден - эти позиции считаются местами с неполной видимостью. Но это прерогатива билетного отдела ФИФА, - сказал Сорокин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
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Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов. Матч посетили 50 231 зрителей.
Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
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Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция