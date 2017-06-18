Часть центральной трибуны стадиона в Петербурге закрыта, так как обзор с нее ограничивает видеокамера (фото)

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал, почему на матче Россия - Новая Зеландия центральные сектора стадиона «Санкт-Петербург» не были заполнены.

- Во время матча с Новой Зеландией было много мест, затянутых пленкой. Почему?

- Это из-за камерной позиции. Всегда вырезаются места, с которых может быть плохо видно. Хотим избежать какого-то малейшего дискомфорта. Если даже маленький кусочек поля не виден - эти позиции считаются местами с неполной видимостью. Но это прерогатива билетного отдела ФИФА, - сказал Сорокин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Знак Бэтмена на закрытой части центральной трибуны в Петербурге #этомугородунуженгерой #КК2017 Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Июн 18 2017 в 4:08 PDT

«Почему бы и не выйти с первого места?» Дерзкая сборная России после победы



Напомним, сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов. Матч посетили 50 231 зрителей.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.

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