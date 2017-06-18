Алексей Герасименко: Сборная России показала хорошее движение

Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.

«Все было довольно-таки неплохо. Движение хорошее, впереди хорошо смотрелись Смолов и Полоз - у последнего было порядка трех моментов. Он хорошо действовал», - цитирует Герасименко Rusfootball.info.

Напомним, в первом матче Кубка конфедераций сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.