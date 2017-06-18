Алексей Герасименко: Сборная России показала хорошее движение
Бывший нападающий сборной России Алексей Герасименко прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.
«Все было довольно-таки неплохо. Движение хорошее, впереди хорошо смотрелись Смолов и Полоз - у последнего было порядка трех моментов. Он хорошо действовал», - цитирует Герасименко Rusfootball.info.
Напомним, в первом матче Кубка конфедераций сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.
Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.
Матч
Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)
Голы
Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).
Состав
Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас
Судья:
Вильмар Рольдан (Колумбия)
Место и дата
17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция