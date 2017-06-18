Евгений Гинер: Раз мы взяли Гончаренко, значит, этот тренер мне нравится

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением о главном тренере команды Викторе Гончаренко.

- Раз мы взяли Гончаренко, значит, этот тренер мне нравится. Но по полугодию тренера никто не оценивает. Оценивать его будем, когда он проработает два-три сезона и покажет результат. Мне кажется, что Гончаренко, хоть и молод - вдумчивый, грамотный, сильный тренер; я думаю, что с ЦСКА он добьется хороших результатов.

Позиции, требующие усиления, знает тренер. Вопрос не в том, какой игрок нужен, а в том, нашли ли мы кого-то, кто может реально усилить команду. Если мы найдем сильных игроков на нужные позиции, то да, мы их постараемся взять, а если нет, то никого покупать не будем; плюс у нас есть молодежь. Только точечное усиление, - заявил Гинер.

Напомним, ЦСКА занял второе место в чемпионате России-2016/17 и пробился в Лигу чемпионов.

В декабре 2016 года Виктор Гончаренко сменил на посту главного тренера команды Леонида Слуцкого.



