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Евгений Гинер: Раз мы взяли Гончаренко, значит, этот тренер мне нравится

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением о главном тренере команды Викторе Гончаренко. 

- Раз мы взяли Гончаренко, значит, этот тренер мне нравится. Но по полугодию тренера никто не оценивает. Оценивать его будем, когда он проработает два-три сезона и покажет результат. Мне кажется, что Гончаренко, хоть и молод - вдумчивый, грамотный, сильный тренер; я думаю, что с ЦСКА он добьется хороших результатов.

Позиции, требующие усиления, знает тренер. Вопрос не в том, какой игрок нужен, а в том, нашли ли мы кого-то, кто может реально усилить команду. Если мы найдем сильных игроков на нужные позиции, то да, мы их постараемся взять, а если нет, то никого покупать не будем; плюс у нас есть молодежь. Только точечное усиление, - заявил Гинер.

Напомним, ЦСКА занял второе место в чемпионате России-2016/17 и пробился в Лигу чемпионов.

В декабре 2016 года Виктор Гончаренко сменил на посту главного тренера команды Леонида Слуцкого.



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