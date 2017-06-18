Гаджи Гаджиев: В игре сборной России виден прогресс

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций.

«В целом у меня осталось позитивное впечатление от матча. В игре сборной виден прогресс. Видны шаги тренерского штаба по формированию команды. Это долгий процесс, на который порой уходят годы. Однако видно, что этот процесс пошел, и это самое главное», - цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

Напомним, в первом матче Кубка конфедераций сборная России обыграла сборную Новой Зеландии со счетом 2:0. На 31-й минуте в свои ворота забил Майкл Боксолл, а на 69-й минуте отличился Федор Смолов.

Следующий матч сборная России сыграет 21 июня против Португалии в Москве, новозеландцы в этот же день в Сочи встретятся со сборной Мексики.